Siccità Sicilia, cresce ancora il livello della diga Ancipa e nuove piogge sono in arrivo

Le recenti piogge sono una manna dal cielo contro la crisi idrica in Sicilia. Ne sta traendo enormi benefici la diga Ancipa, negli ultimi giorni al centro della “guerra per l’acqua” tra Ennese e Nisseno. Dopo le recenti piogge sul versante dei Nebrodi, il livello dell’invaso continua a crescere: ha toccato in pochi giorni un incremento complessivo di 8 metri, con un volume di circa 900mila metri cubi di acqua. Lo comunica l’Autorità di bacino della Regione Siciliana. Per incrementare ulteriormente la capacità di raccolta, partiranno a breve i lavori di riefficientamento delle traverse laterali degli invasi della regione. Sono interventi strategici che miglioreranno la capacità di accumulo e, nel caso dell’Ancipa, porteranno addirittura a raddoppiarla, offrendo un contributo decisivo per la gestione delle risorse idriche.

Nel frattempo, le previsioni meteo annunciano che da stasera è attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge abbondanti, con accumuli localizzati fino a 40-50mm. I rovesci, previsti anche per la giornata di domani, saranno più intensi sul settore settentrionale della Sicilia, alimentando ulteriormente gli invasi.

