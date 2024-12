Maltempo Sicilia, prima neve anche sulle Madonie: imbiancata Piano Battaglia | FOTO

MeteoWeb

Non solo Nebrodi ed Etna. L’irruzione di aria fredda dai Balcani ha portato la neve anche sulle montagne della Sicilia occidentale. Sulle Madonie, è avvenuta la prima nevicata della stagione a Piano Battaglia (Palermo), dove si registrano fino a 10cm di neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto). L’ondata di maltempo, accompagnata dall’abbassamento delle temperature, sta determinando precipitazioni a carattere di rovescio sparse in tutto il comprensorio madonita. Neve anche a Petralia Soprana: il paese si è svegliato con i tetti bianchi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

