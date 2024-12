Nuovi temporali più grandi della Terra generano fulmini verdi su Giove e potrebbero cambiarne l’aspetto

MeteoWeb

Nuove foto hanno rivelato un paio di giganteschi temporali bianchi che imperversano in una delle grandi fasce rosso-marroni di Giove. Le tempeste turbinanti, che stanno probabilmente generando giganteschi fulmini verdi attraverso l’atmosfera nuvolosa del gigante gassoso, potrebbero finire per diluire il colore rugginoso della fascia, cambiando drasticamente l’aspetto del pianeta, affermano gli esperti. L’astrofotografo Michael Karrer ha catturato le nuove immagini sbalorditive il 30 novembre utilizzando un telescopio Celestron da 8 pollici vicino a casa sua in Austria. Le foto mostrano due grandi macchie bianche affiancate nella Cintura equatoriale meridionale (SEB), un’enorme fascia scura di nubi che ruota attorno a Giove.

“Queste [macchie bianche] sono temporali giganti”, ha detto a Spaceweather.com John Rogers, astronomo della British Astronomical Association specializzato in Giove. “L’ultima volta che abbiamo visto tempeste come questa [su Giove] è stato 8 anni fa, nel 2016-17”.

Le tempeste si estendono probabilmente per circa 100km sotto la superficie vorticosa di Giove e, sebbene le loro larghezze esatte non siano ancora state calcolate, entrambe le tempeste “sono abbastanza ampie da inghiottire la Terra con spazio a sufficienza“, secondo Spaceweather.com.

Come potrebbe cambiare l’aspetto di Giove

Le tempeste non sono abbastanza grandi da rimanere intatte per lunghi periodi, come la famosa Grande Macchia Rossa di Giove, e invece verranno fatte a pezzi, ha spiegato Rogers. Mentre ciò accade, le tonalità del temporale si mescoleranno con il resto delle nubi rugginose della SEB, “causando lo sbiadimento della familiare fascia marrone mentre il suo colore viene diluito dal fronte temporalesco bianco”, ha riferito Spaceweather.com. Se si guarda attentamente l’immagine, si può già vedere che questo inizia ad accadere mentre diversi sottili flussi di bianco si snodano dietro i temporali.

Questo cambiamento di colore è già accaduto in precedenza. Infatti, la SEB era stata precedentemente diluita così tanto dalle tempeste che era “scomparsa” tra il 1973 e il 1991, e brevemente nel 2010, secondo Astronomy Magazine. Tuttavia, è troppo presto per dire se queste nuove tempeste cancelleranno l’attuale fascia color ruggine.

Fulmini verdi su Giove

I temporali su Giove sono alimentati dalla convezione all’interno delle nubi in modo simile alle loro controparti terrestri, e producono anche fulmini. Tuttavia, a differenza dei fulmini terrestri, che spesso hanno una tonalità blu causata dal vapore acqueo, i fulmini di Giove tendono a essere verdi, grazie all’ammoniaca atmosferica, secondo la NASA.

