Ucraina, arrivato in Grecia il primo carico di Gnl dagli Usa acquistato da Kiev

Il primo carico di Gnl acquistato da Kiev dagli Stati Uniti è arrivato in Europa. La compagnia privata Dtek ha ricevuto oggi il carico in un terminal in Grecia, rende noto il Financial Times. “Carichi come questo non solo forniscono alla regione una fonte flessibile e sicura di energia ma sottraggono ulteriore influenza sul nostro sistema dell’energia alla Russia”, ha commentato Maxim Timchenko, ceo di Dtek. Solo un decimo del gas (circa 100 milioni di tonnellate) arrivato oggi sarà destinato alla Dtek. Il resto sarà rivenduto ad aziende greche. L’Europa acquista circa il 40% delle sue importazioni di Gnl dagli Usa, ma fino a ora l’Ucraina non ne aveva mai acquistato direttamente.

A fine anno scade il contratto di cinque anni per il flusso di gas russo dai gasdotti che attraversano l’Ucraina e da cui al momento transitano il 5% delle importazioni di gas dell’Ue. Gli acquisti di Gnl Usa da parte dell’azienda ucraina proseguiranno fino alla fine del 2026.

