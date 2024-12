Ucraina, le esportazioni in aumento nel 2024: dal minerale di ferro al grano, le 5 principali materie prime

MeteoWeb

Le esportazioni ucraine sono aumentate di circa il 13,4% quest’anno, trainate in gran parte dalla normalizzazione delle operazioni di trasporto marittimo, ha affermato lunedì il primo vice primo ministro e ministro dell’economia Yulia Svyrydenko. Al 26 dicembre, l’Ucraina ha esportato merci per un valore di 41,043 miliardi di dollari, ha scritto Svyrydenko su Facebook. Le spedizioni via mare sono aumentate in modo significativo, con 87,2 milioni di tonnellate esportate quest’anno, rispetto ai 54,8 milioni di tonnellate del 2023. Le principali materie prime di esportazione dell’Ucraina includevano olio di girasole, mais, grano, minerale di ferro e soia.

