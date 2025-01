Accordo ANBI-CNEL: azioni comuni per la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche

MeteoWeb

Promuovere lo sviluppo di azioni comuni ad ogni livello (dalla ricerca alle analisi economiche, dalle proposte normative ad iniziative culturali) nel campo della gestione della difesa del suolo e della risorsa irrigua, nonché per la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio: è questo l’obiettivo dell’accordo interistituzionale ANBI-CNEL. La firma avverrà martedì 14 gennaio nella sede del consiglio nazionale economia e lavoro a Roma. In programma anche il workshop “In Europa, nel paese, per tutti nuove responsabilità e nuove scelte per la qualità della vita, dell’economia, dell’occupazione. La proposta della rete dei consorzi di bonifica ed irrigazione”.

Interverranno:

RENATO BRUNETTA (Presidente CNEL)

FRANCESCO VINCENZI (Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue))

FRANCESCO BATTISTONI (Vicepresidente Commissione Ambiente Camera Deputati)

(ROBERTO DIACETTI (Direttore Generale Fondazione ENPAIA)

GABRIELLA CHIELLINO (Co-founder ed Amministratore Delegato IMQ eAmbiente)

MASSIMO GARGANO (Direttore Generale ANBI)

