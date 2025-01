Allerta Meteo Liguria: allarme temporali e rischio esondazioni, “codice rosso”

MeteoWeb

Confermato per le ore notturne il peggioramento atteso in Liguria, di stampo autunnale. In un contesto di precipitazioni diffuse più insistenti nell’entroterra di centro-levante – spiega Arpal in una nota – il passaggio frontale vero e proprio sarà accompagnato da temporali, che potrebbero interessare anche la costa a seguito di possibili convergenze. Alla luce delle precipitazioni già in corso e delle ultime uscite modellistiche Arpal ha emanato la seguente allerta meteo-idrologica per gli effetti al suolo delle piogge diffuse:

Area A – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio;

dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio; Area B – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, poi ARANCIONE (sui medi) dalle 18 alle 8.00 di domani, martedì 28 gennaio, poi gialla fino alle 14;

dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, poi ARANCIONE (sui medi) dalle 18 alle 8.00 di domani, martedì 28 gennaio, poi gialla fino alle 14; Area C – ARANCIONE dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, poi ROSSA (sui medi e grandi) dalle 18 alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, poi ARANCIONE e GIALLA ;

dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, poi (sui medi e grandi) dalle 18 alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, poi e ; Area D – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio;

dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio; Area E – ARANCIONE dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, poi GIALLA ;

dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, poi ; Su B-C-E, inoltre, GIALLA TEMPORALI; come sempre, i dettagli di uscita dall’allerta potranno essere rivisti domani a fine mattinata.

Su alcune zone della Liguria piove in maniera debole, ma costante, ormai da 16 ore, con cumulate diffuse già misurate fra i 50 e i 70 millimetri, e le previsioni indicano ancora pioggia almeno fino a domani mattina.

Due le tipologie di precipitazione: una temporalesca, causata dall’instabilità dovuta al contrasto fra fronte freddo e flusso caldo umido, che potrebbe dare luogo a fenomeni di convergenza anche lungo le coste del centro-levante, dove è più probabile che si verifichino temporali forti. L’altra, che potrebbe dar luogo agli effetti più intensi, di tipo avvettivo, riconducibile all’innalzamento del flusso umido imposto dalla presenza degli Appennini: piogge non molto intense, ma persistenti nel tempo, capaci di impattare sui bacini medi e grandi, che avranno risposte importanti con il rischio di estesi fenomeni di esondazione. I venti meridionali avranno raffiche superiori ai 100 km/h e la mareggiata domani sarà intensa per tutto il giorno.

Questo l’avviso meteo odierno, scaricabile dall’indirizzo https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf :

Oggi lunedì 27 gennaio, l’approssimarsi di un’attiva saccatura atlantica richiama un intenso flusso umido meridionale associato a piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su CE, significative altrove. Dalla serata alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, bassa altrove. Venti meridionali in intensificazione fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su ACE e parte orientale di B, possibili raffiche oltre 100 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento ad agitato con mareggiate dalla sera per onda da Sud/Sudovest.

Domani martedì 28 gennaio, il transito del fronte tra la notte e la prima mattina determina ancora piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su CE. Alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, bassa altrove. Esaurimento dei fenomeni a partire da Ponente in mattinata. Venti meridionali fino a burrasca (60-70 km/h) con raffiche fino 80-90 km/h sui capi più esposti e oltre 100-120 km/h sui crinali appenninici. Mare fino a molto agitato, mareggiate intense di libeccio specie su C e parte orientale di B.

Dopodomani mercoledì 29 gennaio, venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC. Mare agitato con residue mareggiate per onda lunga di libeccio su C e parte orientale di B, in progressiva scaduta nel corso della giornata.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it.

