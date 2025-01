Allerta Meteo Liguria, Arpal: “burrasca forte dal pomeriggio”

MeteoWeb

“Vento ancora protagonista sulla nostra regione: dal pomeriggio odierno, fino alla giornata di domani, assisteremo ad un nuovo rinforzo fino a burrasca forte su A e C in particolare sui rilievi, con possibili raffiche fino 80-90 km/h sulla costa, oltre 120-140 km/h sui crinali più esposti“: è quanto riporta Arpal, facendo il punto sulla situazione meteo attesa in Liguria nelle prossime ore. “Mare molto mosso sui capi di A, fino ad agitato al largo. Disagio fisiologico per freddo su ABC, anche moderato su DE specie nelle ore serali e notturne e nelle zone più ventilate“. “Gli eventi più intensi inizieranno nella serata odierna“, sottolinea Arpal.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

