Allerta Meteo per temporali in Italia, venti estremi e tornado nel Regno Unito: il bollettino ESTOFEX

Allerta Meteo per venti estremi e rischio tornado nel Regno Unito, mentre in Italia sono attesi temporali in alcune regioni: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 7 di oggi, 23 gennaio 2025, alle 7 di domani 24 gennaio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per il Regno Unito “principalmente per forti raffiche di vento con possibili eventi di tornado. Non è da escludere un evento forte. Un livello 1 circonda l’area di livello 2 con un rischio simile ma probabilità inferiori“.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il flusso atmosferico sull’Europa occidentale diventa più lineare (zonale) a causa di una significativa diminuzione dell’altezza geopotenziale sull’Atlantico nord-orientale, spiega il bollettino ESTOFEX. Un potente getto zonale (200 km/h) si dirige verso il Nord/Ovest dell’Europa, accompagnato da una bassa pressione in rapido avvicinamento da Sud/Ovest, con venti intensi e strutture atmosferiche complesse. Una forte depressione si sposta verso l’Irlanda, con venti estremi che potrebbero raggiungere i 200 km/h. Tuttavia, non si prevede un rischio significativo di temporali, nonostante possibili raffiche severe. Una perturbazione colpirà il Regno Unito, portando attività convettiva localizzata e condizioni meteorologiche estreme.

Allerta Meteo per Regno Unito e Italia

Il bollettino ESTOFEX riporta che nel Sud del Regno Unito è previsto il passaggio di un fronte freddo attivo durante il giorno, supportato da un intenso getto a media/alta quota (fino a 45 m/s a 700 hPa). L’instabilità moderata, combinata con un forte wind shear, potrebbe generare correnti ascendenti, aumentando il rischio di tornado e raffiche di vento intense. I tornado potrebbero essere duraturi e localmente forti, secondo ESTOFEX, soprattutto lungo e a Sud della linea Bristol-Londra, dove l’umidità al suolo è maggiore. Il rischio è più elevato nelle aree costiere, ma potrebbe estendersi a Nord con condizioni leggermente più favorevoli. Le tempeste potrebbero spostarsi verso le coste di Belgio e Paesi Bassi con raffiche severe.

Per quanto riguarda le altre aree di allerta, il bollettino prevede inoltre rischio temporali tra Spagna e Marocco, sulla costa adriatica orientale e su alcune regioni italiane.

