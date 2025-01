Attacco con drone in un campo profughi: almeno 6 morti | VIDEO

Il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese ha segnalato almeno sei morti nell’attacco di un drone delle Idf (Forze di Difesa israeliane) nella città di Jenin, in Cisgiordania. Le Idf hanno dichiarato di aver effettuato l’attacco in un’operazione congiunta con lo Shin Bet, senza fornire immediatamente ulteriori informazioni. L’attacco è avvenuto nel campo profughi di Jenin, dove secondo Israele si trovano diversi gruppi terroristici armati. Questo è il primo attacco che le Idf condotto hanno nel campo, dove le forze di sicurezza dell’Anp stanno operando da circa un mese, nel tentativo di reprimere le attività terroristiche.

BREAKING: Israel launches airstrikes against Jenin Refugee Camp, Killing At Least 5 Palestinians!

This is what Israel has in store for the West Bank, as a Gaza ceasefire nears.

It was never about Oct 7, it was about destroying the Palestinian people. pic.twitter.com/8QWLH61A2T

— Robert Inlakesh (@falasteen47) January 14, 2025