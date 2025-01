Catania, voragine in piazza del Tricolore: crollo sul lungomare di Ognina

MeteoWeb

Una vasta voragine si è aperta in piazza del Tricolore, sul lungomare Ognina di Catania. Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento. L’area interessata era da tempo interdetta al passaggio pedonale e recintata. La piazza del Tricolore è a pochi passi dal borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, dove venerdì scorso le mareggiate hanno gravemente danneggiato il molo del porticciolo.

