Celtic-Dundee posticipata, il maltempo ferma la sfida al Celtic Park: stadio ‘distrutto’

MeteoWeb

La partita del campionato scozzese tra Celtic e Dundee, valevole per la 24ª giornata è stata posticipata. La stagione entra sempre più nel vivo e proprio il Celtic guida la classifica con grande merito e vantaggio. Nel frattempo la sfida del Celtic Park è stata posticipata. Il motivo? Le avverse condizioni meteorologiche. La conferma è arrivata dai padroni di casa. “La partita della Scottish Premiership programmata oggi tra Celtic e Dundee al Celtic Park è stata annullata. Purtroppo, a causa dei danni subiti ieri allo stadio, siamo stati informati che non potremo dare corso alla partita di oggi. Anche se è chiaro che tutto ciò è deludente, la sicurezza dei nostri sostenitori sarà sempre la nostra priorità”.

Il comunicato degli ospiti

“La nostra partita della William Hill Premiership contro il Celtic, programmata per oggi, sabato 25 gennaio, alle 15:00, è stata rinviata a causa dei danni causati al Celtic Park dalle avverse condizioni meteorologiche. Questa partita è stata riprogrammata e si svolgerà mercoledì 5 febbraio alle 19:45. I biglietti acquistati per la partita originale saranno validi per la partita riprogrammata del 5 febbraio”, si legge sul sito.

