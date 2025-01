Clima, Saulo (OMM): “ritiro USA dall’Accordo di Parigi non mette a rischio gli investimenti green”

MeteoWeb

La decisione di Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’Accordo sul clima di Parigi non metterà a rischio gli investimenti in energia verde in tutto il mondo, ha dichiarato il capo dell’Organizzazione meteorologica mondiale. “Penso che molti Paesi continueranno a muoversi verso l’energia verde”, ha dichiarato ad AFP e Reuters Celeste Saulo, segretario generale dell’OMM, un’agenzia delle Nazioni Unite, a margine dell’incontro del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. “L’Accordo di Parigi ha dato nuovo impulso alla consapevolezza della necessità di un’azione collettiva, ad esempio passando alle energie rinnovabili”, ha aggiunto. “È un processo in corso che sta portando ricchezza ai Paesi e che non cambierà. Non mi aspetto che la gente rinunci a investimenti molto redditizi e allo stesso tempo a iniziative verdi”, ha insistito.

Durante il suo primo mandato, Donald Trump aveva già ritirato gli Stati Uniti dall’Accordo sul clima di Parigi concluso nel 2015, ma il suo successore Joe Biden li ha reintegrati. Il nuovo ritiro entrerà in vigore tra un anno. “Dobbiamo accettarlo”, ma “dobbiamo anche andare avanti”, in particolare continuando la collaborazione dell’OMM con gli Stati Uniti, un Paese che tiene molto alle “informazioni sul clima quando si tratta di prendere decisioni”, ha detto Saulo.

Ha inoltre spiegato che la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall’accordo sul clima non dovrebbe influire sul lavoro dell’OMM sui sistemi di allerta precoce. Lanciata nel 2022 dal capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres, l’iniziativa “Early Warning for All” è una delle principali priorità dell’OMM e mira, entro la fine del 2027, a fornire a tutti i Paesi del mondo gli strumenti adeguati per un’efficace allerta meteorologica, idrologica e climatica.

Nel 2022, le Nazioni Unite hanno stimato che un terzo della popolazione mondiale, soprattutto nei Paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, non beneficiava ancora di sistemi di allerta precoce.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.