La cometa C/2024 G3 (ATLAS) dà spettacolo a occhio nudo: potrebbe diventare ancora più luminosa

La cometa ATLAS (C/2024 G3) si sta illuminando rapidamente mentre si dirige verso il Sole per un incontro ravvicinato lunedì 13 gennaio. Questa mattina prima dell’alba, Petr Horálek l’ha vista a occhio nudo sulle colline di Spisske Podrhadie, in Slovacchia. “Sono rimasto davvero sorpreso”, dice Horálek. “Mentre Mercurio era difficile da trovare, la cometa era un obiettivo facile. Grazie al fatto di averla trovata nell’inquadratura della fotocamera, ho potuto vederla immediatamente anche con i miei occhi (le strutture nelle nuvole nelle sue vicinanze mi hanno aiutato)”.

Nel frattempo in Inghilterra, Nick James della British Astronomical Association ha fotografato la cometa che sfiora il Sole in pieno giorno. La sua immagine, catturata mentre il Sole pomeridiano era nascosto dietro un albero, è inserita in questa curva di luce aggiornata dal Comet Observation Database. “Sono rimasto sorpreso di ottenere un’immagine così forte”, dice James. “La cometa deve essere piuttosto luminosa”.

James ha confrontato la cometa con Venere, che era ancora più alto nel cielo pomeridiano, ed è stato in grado di fare una stima della luminosità della cometa: “la sua magnitudine era di circa -0,8. Non sembra abbastanza luminosa data la sua posizione prominente nell’immagine, ma è quello che ho capito!”.

Se le tendenze attuali si mantengono, la cometa ATLAS potrebbe illuminarsi di altre 2-4 magnitudini entro il 13 gennaio, quando la cometa arriverà a soli 0,09 UA dal Sole. Sebbene sarà probabilmente più luminosa di Venere, solo gli osservatori più esperti dovrebbero tentare di fotografare la cometa così vicina al Sole accecante.

Se la cometa ATLAS sopravvivrà al calore, potrebbe diventare un bell’oggetto nel cielo serale della prossima settimana. Gli osservatori dell’emisfero australe sono favoriti, ma anche molti osservatori di quello settentrionale saranno in grado di vederla.

