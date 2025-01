Commissione d’inchiesta Covid, il 16 gennaio l’audizione di Arcuri

MeteoWeb

Giovedì 16 gennaio, alle ore 8:15, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica, presso l’Aula al IV piano di Palazzo San Macuto, svolge le audizioni di: rappresentanti della Jc-Electronics Italia srl; Dottor Domenico Arcuri, già Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. La scelta di sentire Arcuri è stata presa di comune accordo tra il Presidente Marco Lisei (Fdi) e la sinistra.

Arcuri era stato accusato di abuso d’ufficio per una fornitura di mascherine farlocche dalla Cina, pagate tanto nonostante fossero inservibili. “Ciò ha arricchito diversi intermediari con commesse milionarie, a danno di altri imprenditori che sono rimasti esclusi dalle forniture. Uno di loro è la romana Jc electronics Italia srl, estromessa dalla struttura commissariale e recentemente risarcita dal tribunale civile di Roma con una cifra monstre di 203 milioni di euro a carico della presidenza del Consiglio, condannata in solido con il Ministero della Salute”, riporta “Il Giornale”.

Le audizioni dovrebbero durate un paio d’ore ma non è escluso che Arcuri venga nuovamente richiamato in Commissione, magari per rispondere ad alcune domande.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.