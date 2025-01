Covid, portavoce Casa Bianca: “Trump aveva ragione, uscito da laboratorio cinese”

MeteoWeb

Karoline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca nella nuova amministrazione Trump, ha detto ai giornalisti che Trump aveva ragione sul Covid, ma all’epoca gli dettero del complottista, “Anni fa Trump disse che il Covid è arrivato da un laboratorio a Wuhan, in Cina. Molti presenti in questa sala lo hanno preso in giro, hanno detto che stava diffondendo ‘teorie complottiste’. Non era così. Sappiamo che è la verità confermabile. Trump aveva ragione di nuovo”, ha detto Leavitt alla domanda su quanto riferito nei giorni scorsi dalla CIA sul fatto che la pandemia di Covid fosse nata da una fuga di laboratorio in Cina.

Secondo una comunicazione diffusa ai media statunitensi, l’intelligence americana ora considera “più probabile” l’ipotesi di un’origine legata a un incidente di laboratorio rispetto a quella naturale, pur mantenendo un basso grado di fiducia in questa valutazione.

