Covid, Zuckerberg a ruota libera contro la censura sui vaccini: “l’amministrazione Biden ci ha chiesto di rimuovere i post”

Rivelazioni scottanti di Mark Zuckerberg riguardo la censura sui vaccini sui social network della piattaforma Meta. Durante un incontro con Joe Rogan, Zuckerberg ha detto che i funzionari dell’amministrazione Biden hanno telefonato ai dirigenti di Meta per “urlare” e “imprecare” contro di loro, chiedendo loro di rimuovere i post di Facebook che mettevano in dubbio i vaccini anti-Covid. Il dirigente miliardario della tecnologia ha detto che gli assistenti di Biden hanno fatto pressione su Meta per rimuovere i contenuti sui vaccini “che erano onestamente veri” durante i primi giorni dell’amministrazione, quando ha distribuito i vaccini.

“Queste persone dell’amministrazione Biden chiamavano il nostro team e urlavano contro di loro e imprecavano“, ha detto il capo di Meta su “Joe Rogan Experience”. Quando Rogan ha chiesto se queste telefonate fossero state registrate, Zuckerberg ha risposto che non credeva.

All’inizio di una conversazione durata circa tre ore, Zuckerberg ha detto a Rogan che in genere è “abbastanza favorevole alla distribuzione dei vaccini” e che sono “più positivi che negativi”. “Ma penso che mentre cercano di promuovere quel programma, hanno anche cercato di censurare chiunque si opponga sostanzialmente”, ha detto Zuckerberg.

Zuckerberg ha detto che il team di Biden voleva che Meta rimuovesse i post che affermavano correttamente che i vaccini potevano indurre effetti collaterali. “In pratica siamo arrivati ​​a questo punto [in cui abbiamo detto loro], “no, non rimuoveremo questa cosa che era vera”“, ha detto Zuckerberg. Il capo di Meta non ha specificato chi dalla Casa Bianca abbia fatto le richieste, riconoscendo che “non ero direttamente coinvolto in quelle conversazioni”. Ma ha detto che la risposta dell’azienda è stata che non avrebbe rimosso contenuti che “sono indiscutibilmente veri“.

Le osservazioni arrivano pochi giorni dopo che Meta ha affermato che avrebbe smesso di affidarsi a terze parti per verificare i fatti pubblicati sulle sue applicazioni e si sarebbe invece rivolta alle note della comunità, consentendo agli utenti di aggiungere commenti sulla veridicità. La strategia mette Meta più in linea con X, il cui proprietario, Elon Musk, è stato consulente del Presidente eletto Donald Trump ed è stato un importante sostenitore della sua campagna. Meta è stata una delle numerose grandi aziende tecnologiche ad annunciare che avrebbe contribuito con 1 milione di dollari all’insediamento di Trump, ha riferito NBC News.

Zuckerberg ha espresso critiche in passato sulla gestione dei contenuti relativi al Covid da parte dell’amministrazione Biden.

