Cybertruck Tesla esplosa a Las Vegas, la conferma dell’Fbi: escluso il collegamento con la strage di New Orleans

E’ stato un atto di suicidio l’esplosione di un Cybertruck Tesla la notte di Capodanno davanti al Trump Hotel di Las Vegas. Lo ha confermato l’Fbi, che, tramite l’investigatore Spencer Evans, ha parlato di “un tragico caso di suicidio che ha coinvolto un veterano decorato afflitto da sindrome post traumatica da stress”. L’ex berretto verde che aveva servito anche in Afghanistan, Matthew Aaln Livelsberger, 37 anni, si è sparato un colpo in testa prima di far esplodere il veicolo. Viene così definitivamente escluso ogni collegamento con la strage di New Orleans, dove un altro veterano, Shamsud-Din Jabbar, ha ucciso 14 persone schiantandosi con la sua auto contro la folla a Bourbon Street.

