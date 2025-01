Divieto di trivellazioni offshore: la reazione immediata di Trump

MeteoWeb

“E’ ridicolo, annullerò immediatamente il divieto, ho il diritto di farlo”. Così Donald Trump, in un’intervista radiofonica, reagisce all’annuncio dell’azione esecutiva firmata da Joe Biden, a due settimane dalla fine della sua presidenza, per vietare in modo permanente le trivellazioni offshore lungo l’intera East Coast, la parte orientale del Golfo del Messico, le coste degli stati di Washington, Oregon e California e un tratto del Mare di Bering a largo dell’Alaska.

In realtà, l’ordine firmato da Biden rende non immediata la possibilità di Trump, che ha vinto le elezioni con lo slogan “drill, baby, drill” , di annullare il divieto. Infatti viene invocata una legge del 1953, la Outer Continental Shelf Lands Act, che dà al presidente ampia autorità di escludere acque territoriali da future licenze per l’esplorazione di risorse di petrolio e di gas. La legge però non dà esplicitamente al presidente l’autorità di revocare il divieto, e questo secondo la Cnn significa che Trump dovrà chiedere al Congresso una modifica della legge prima di poter annullare il divieto.

