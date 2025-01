Il futuro della Groenlandia: anche Elon Musk prende parte al dibattito

MeteoWeb

Anche Elon Musk prende parte al dibattito sul futuro della Groenlandia. “Se il popolo della Groenlandia volesse far parte dell’America, cosa che spero che facciano, sarebbero i benvenuti”, ha scritto il miliardario in un post su X dopo la conferenza stampa di Donald Trump che non ha escluso l’uso della forza verso l’isola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.