Nel 2025 si prevede che i prezzi del gas aumenteranno in tutti i principali mercati globali, seguiti da un calo nel 2026-2027 a livelli ancora doppi rispetto alla media del decennio precedente. Questa la previsione degli esperti intervistati dall’agenzia di stampa russa TASS. In Europa i prezzi registreranno una crescita moderata quest’anno, con l’aumento più significativo previsto negli Stati Uniti. “Nel 2025 i prezzi spot aumenteranno nei principali mercati, ma a parte gli Stati Uniti, la maggior parte dell’aumento si verificherà nella prima metà dell’anno a causa della base bassa dall’inizio del 2024, poiché i prezzi sono scesi bruscamente alla fine dell’inverno e all’inizio della primavera”, ha affermato Alexey Belogoryev, direttore ricerca dell’Institute for Energy and Finance Foundation. “Prevedo che il prezzo medio TTF salirà del 10% anno su anno nel 2025, con l’indice JKM asiatico in aumento del 13%, ampliando temporaneamente il premio di prezzo asiatico a quasi il 10%”.

L’aumento dei prezzi

L’analista di Finam Sergey Kaufman prevede un moderato aumento del prezzo medio del gas in Europa a 420 dollari per 1.000 metri cubi. Gli esperti attribuiscono questo aumento al rapido esaurimento degli stoccaggi tra novembre e dicembre, a una carenza di fornitura di GNL e alle incertezze che circondano le tempistiche di lancio di specifici progetti di GNL statunitensi. Belogoryev ha osservato anche che è improbabile che le restrizioni sul GNL russo nell’Unione europea entreranno in vigore prima del 2026. In precedenza, la TASS ha riferito che i prezzi del gas in Europa nel 2024 sono scesi a circa 380-390 dollari, sulla base dei dati sui futures della borsa ICE di Londra e dei calcoli dell’agenzia.

Sebbene le preoccupazioni sul transito del gas russo attraverso l’Ucraina possano aumentare la pressione sui prezzi, secondo gli esperti non saranno il fattore principale per la determinazione dei prezzi. Finam prevede solo un aumento dei prezzi a breve termine fino al 10%. “Non si tratta di un problema europeo, ma di una crisi localizzata che colpisce Austria e Slovacchia. Il mercato europeo nord-occidentale – che svolge un ruolo dominante nella formazione dei prezzi europei – è influenzato solo dalle questioni di transito ucraina” , ha concluso Belogoryev.

