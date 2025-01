Il giardino degli orrori: ritrovati cani impiccati e ridotti pelle e ossa

MeteoWeb

“Sembrava un semplice giardino privato, tranquillo, dove avevano trovato ospitalità una dozzina di cani che parevano vivere felici e sereni, ed invece grazie alla perspicacia della signora Pina una volontaria animalista di Gragnano si è scoperto che quel giardino era un vero e proprio lager. Da quando il proprietario aveva disdetto il contratto con l’affittuario i cani erano stati abbandonati a loro stessi senza cibo e senza acqua. Grazie alla segnalazione della volontaria sono quindi partite le indagini che hanno portato alla scoperta di un vero e proprio giardino degli orrori, cani ritrovati morti di cui alcuni impiccati ed altri ridotti pelle e ossa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i veterinari dell’AST che ha portato alla scoperta di questo spazio degli orrori”.

Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che annuncia la presentazione nei prossimi giorni di una denuncia contro i proprietari dell’area e che scrive in un comunicato: “occorre andare a fondo a questo orrore, la presenza di cani impiccati fa presupporre che vi siano state persone che forse torturavano e tenevano in queste condizioni i cani per motivi al momento ignoti. Chiediamo– concludono gli animalisti- che si vada a fondo e che chi ha visto parli, simili orrori sono inaccettabili”.

