L’iceberg A23a alla deriva nell’Antartico visto dai satelliti

MeteoWeb

Il satellite russo “Meteor-M” dell’agenzia spaziale Roscosmos ha ripreso l’iceberg A23a, il più grande del mondo alla deriva nell’Oceano Antartico. Secondo le ultime stime, l’area dell’iceberg A23a è di 3672 chilometri quadrati e pesa quasi 1 trilione di tonnellate. Il gigante di ghiaccio ha iniziato ad andare alla deriva nell’Oceano Antartico e ora si sta avvicinando all’isola britannica della Georgia del Sud, che si trova nell’Oceano Atlantico meridionale. L’iceberg si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Filchner in Antartide nel 1986, ma è rimasto incastrato sul fondale marino e poi intrappolato in un vortice oceanico. A dicembre si è “liberato” e ora sta per intraprendere il suo viaggio finale.

L’iceberg A23a potrebbe dividersi in vasti frammenti da un giorno all’altro, che potrebbero poi restare lì per anni, come città galleggianti di ghiaccio che navigano in modo incontrollabile attorno alla Georgia del Sud.Inizio modulo

Si teme per l’impatto che tale evento potrebbe avere sull’ecologia dell’isola e anche dell’arcipelago delle Sandwich.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.