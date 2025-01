Iceberg verso la Georgia del Sud: allarme per foche e pinguini

MeteoWeb

Cresce l’allarme per il potenziale impatto sull’isola australe della Georgia del Sud di un enorme iceberg, il più grande del mondo fra quelli attualmente censiti, secondo i media del Regno, alla deriva ormai da anni nell’oceano. La massa di ghiaccio, denominata dai ricercatori A23a e a cui viene attribuito un peso di 3000 miliardi di tonnellate, appare in rotta di collisione con il remoto territorio d’oltremare britannico, prossimo alla Terra del Fuoco e all’Antartide, nell’Atlantico meridionale. L’iceberg potrebbe raggiungere il mare circostante fra alcune settimane, riporta Sky News UK. Il pericolo riguarda soprattutto i pinguini e le foche che popolano a milioni la zona, fra questo territorio e quello dell’arcipelago delle Sandwich, altro sperduto possedimento britannico a sud delle Falkland/Malvinas.

Considerate le sue dimensioni – raggiunge i 40 metri di altezza e occupa una superficie pari a due volte l’area metropolitana della Grande Londra -, l’iceberg potrebbe essere in grado stringere a tenaglia l’isola, se non di provocare spostamenti di acqua ciclopici nelle vicinanze della terraferma.

Quanto agli esseri umani, fra Georgia del Sud e Sandwich – un tempo stazioni baleniere – gli insediamenti sono oggi limitati ad appena una trentina di abitanti non permanenti, tutti ricercatori e scienziati in missione temporanea, in condizioni di essere evacuati laddove mai se ne presentasse la necessità.

L’iceberg (tecnicamente un megaberg) è stato analizzato da vicino dai membri di una spedizione scientifica a bordo della nave Sir David Attenborough, intitolata al leggendario naturalista e divulgatore britannico ultranovantenne, nel 2023. “È colossale“, ha raccontato a Sky l’oceanografo Andrew Meijer, che ne faceva parte, rilanciando oggi i timori per “il ricco patrimonio ecologico” della Georgia del Sud, affollata di “milioni di pinguini e foche con i loro piccoli”. Animali la cui mortalità “crescerebbe drammaticamente” anche solo se la gigantesca massa di ghiaccio ne bloccasse le coste, costringendo gli esemplari adulti a più lunghi percorsi a nuoto alla ricerca di cibo.

