Il maltempo insiste al Centro/Sud: neve e scuole chiuse in Puglia, Campania e Basilicata, allagamenti in Sicilia

Mentre al Nord prosegue la fase di tempo stabile, la tempesta Felix è ancora attiva al Centro/Sud dove insistono forti venti, nevicate a bassa quota e intense precipitazioni. Di seguito una panoramica nelle diverse regioni:: il punto della situazione con aggiornamenti in tempo reale.

Maltempo tra Campania e Basilicata

Dalla notte scorsa forti raffiche di vento in Campania, principalmente nelle province di Salerno (tra il Cilento e l’Agro Nocerino-Sarnese), Caserta, Napoli, e problemi legati alla neve nell’Avellinese: più di 400 interventi svolti dai vigili del fuoco. Da ieri sera squadre al lavoro per soccorrere 7 persone e un bambino bloccati dalla neve in un rifugio sul Monte Cervati (SA): con il gatto delle nevi del comando di Avellino le persone sono state trasportate al sicuro a valle, operazioni concluse.

Precipitazioni nevose di notevole intensità anche nel Potentino dove in 24 ore sono stati svolti oltre 120 interventi, principalmente per disagi alla viabilità stradale: vigili del fuoco in azione per soccorrere autisti in difficoltà, alberi e rami caduti, danni d’acqua e alcuni smottamenti.

Sono ancora decine le famiglie a Caggiano, nel Salernitano, senza energia elettrica nelle loro abitazioni a causa delle forti nevicate di ieri mattina. Da oltre venti ore è sospesa l’erogazione di energia nelle località Massa, Ingito, Grotta Rossa, e Piedi La Chiaia dove i cavi elettrici si sono spezzati a causa del peso della neve. Nonostante l’intenso lavoro svolto da tre squadre Enel impegnate tutta la notte la rete non è stata ancora riattivata. Le operazioni di ripristino, che sono riprese fin dalle prime ore della mattina, riguardano in particolare la messa in sicurezza dei tratti di cavi danneggiati. Enel ha previsto che la situazione torni alla normalità entro le ore 13. Il sindaco è in costante contatto con la Prefettura di Salerno e la sala emergenze Enel per monitorare la situazione e garantire un rapido intervento.

Maltempo nel Fiorentino, albero cade su bus

Un albero, probabilmente a causa del forte vento, è caduto questa mattina a Rignano sull’Arno (Firenze), sulla strada comunale di Salceto, e ha colpito un bus in transito, con a bordo bambini che erano diretti alle scuole della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. In Toscana oggi, a causa del forte vento, è in vigore un’allerta gialla.

Vento forte, sospesi collegamenti tra Termoli e Isole Tremiti

A causa del maltempo e dei forti venti da Nord che stanno interessando il Basso Adriatico, oggi la motonave Santa Lucia non è partita da Termoli (Campobasso) per le Isole Tremiti. Le condizioni meteo avverse, con venti intensi e rischio di mareggiate, hanno portato alla sospensione dei collegamenti marittimi tra la costa molisana e l’arcipelago pugliese. L’allerta meteo per vento forte, diramata dalla Protezione Civile, è in vigore per tutta la giornata, con raffiche che potrebbero superare i 60 km/h, rendendo particolarmente difficile la navigazione. Sulla costa molisana è atteso un peggioramento delle condizioni marine, con mare molto mosso e onde che potrebbero creare disagi anche nelle aree portuali.

Maltempo in Puglia, neve nel Foggiano

Scuole chiuse oggi a causa della neve in alcuni centri del Subappenino Dauno ma anche del Gargano, in provincia di Foggia. Il sindaco di Monte Sant’Angelo, Comune della Montagna del Sole, Pierpaolo D’Arienzo ha affermato: “Da qualche ora la macchina della Protezione Civile è all’opera con i mezzi spargisale per ripristinare la viabilità nel centro abitato“. “Tuttavia, assieme al Comando di Polizia Locale e alla struttura comunale di Protezione Civile, abbiamo valutato l’opportunità di procedere alla chiusura per la data odierna di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, a causa del persistere delle avverse condizioni meteo che prevedono ancora neve per le prossime ore”.

Neve nei comuni più alti della Puglia Celle San Vito, Faeto, Panni Monteleone di Puglia nei Monti Dauni: anche in questi piccoli centri è previsto lo stop delle lezioni. “Come da previsioni il gelo e la neve sono arrivati“, ha dichiarato il presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti. “Sulle strade provinciali da questa notte stanno lavorando ininterrottamente i mezzi spazzaneve per assicurare strade libere. Ma la prudenza non è mai abbastanza. Il consiglio è quello di evitare spostamenti se non strettamente necessari“. Ad Accadia, sempre nel Foggiano, le scuole resteranno chiuse anche domani.

Nelle ultime 24 ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce hanno effettuato complessivamente 45 interventi, di cui 13 legati al maltempo. Sulla provinciale 133 che collega San Cataldo – Frigole un albero è caduto occupando quasi tutta la carreggiata. Alberi caduti anche a Trepucci e a Lecce, dove in un caso è stata danneggiata un’auto. Intervento anche per pali della pubblica illuminazione pericolanti.

Maltempo in Sicilia, strade allagate a Palermo e provincia

Strada allegate, a Palermo e provincia, a causa della pioggia che cade da ieri. Disagi nel capoluogo siciliano: in via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che a ogni pioggia si trasforma in un lago. Problemi anche in provincia: sulla statale 113 traffico rallentato a causa di allagamenti in più punti. A Palermo le piogge di questi giorni hanno di nuovo provocato la riapertura di buche sull’asfalto che erano state sistemate in qualche modo dall’amministrazione comunale con interventi tampone.

