L’impatto della Tempesta Éowyn, Irlanda e Regno Unito “nell’occhio del ciclone”: venti distruttivi e danni diffusi | FOTO e VIDEO

La tempesta Éowyn, una delle più violente mai registrate, ha messo in ginocchio l’isola d’Irlanda e vaste aree della Scozia. È stato lanciato un raro allarme rosso, invitando la popolazione a rimanere al sicuro in casa. “Vi preghiamo di rimanere a casa se potete”, ha dichiarato Michelle O’Neill, primo ministro dell’Irlanda del Nord, durante un’intervista alla BBC Radio Ulster. “Siamo nell’occhio del ciclone ora. Siamo nel periodo di allerta rossa”.

Il primo ministro scozzese John Swinney ha ribadito l’urgenza della situazione, sottolineando che “la gente non deve viaggiare”. Il Parlamento scozzese a Edimburgo ha chiuso i battenti in via precauzionale, segnalando l’eccezionalità del fenomeno.

Raffiche da record e blackout massicci

L’Irlanda ha registrato raffiche di vento fino a 183 km/h a Mace Head, sulla costa occidentale, superando il precedente record di 182 km/h stabilito nel 1945. La furia della tempesta ha causato danni senza precedenti alle infrastrutture elettriche, lasciando più di 700mila abitazioni e imprese irlandesi senza corrente. Nell’Irlanda del Nord, altre 100mila utenze sono state colpite da interruzioni, mentre anche in Scozia si segnalano blackout estesi.

Le conseguenze si sono fatte sentire anche sui trasporti: sono più di 500 i voli cancellati nel Regno Unito e in Irlanda. Le cancellazioni riguardano gli aeroporti di Dublino e quelli di Aberdeen, Belfast, Edimburgo e Glasgow in Scozia e Irlanda del Nord, al momento le aree più colpite del Regno.

Le scuole e le università sono chiuse in Irlanda e in Irlanda del Nord e i servizi di trasporto pubblico sono stati sospesi a fronte dell’allerta rossa.

Tempesta Éowyn, pesanti danni a Dublino

La Tempesta Éowyn vista dallo Spazio

Tempesta Éowyn, allagamenti a Galway

Tempesta Éowyn, pesanti allagamenti a Galway

L’origine della tempesta Éowyn

Secondo Jason Nicholls, meteorologo di AccuWeather, parte dell’energia della tempesta Éowyn deriva da un sistema che ha provocato nevicate storiche lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti. La corrente a getto e l’energia presente negli strati superiori dell’atmosfera hanno alimentato la tempesta, favorendo il suo intensificarsi.

