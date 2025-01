Incendi California, Paris Hilton mostra le immagini della casa distrutta | VIDEO

MeteoWeb

“Il mio cuore è spezzato. Sedersi con la mia famiglia, guardare il telegiornale e vedere la nostra casa a Malibu rasa al suolo in diretta Tv è qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere”. In un post sui social, Paris Hilton racconta di aver assistito in diretta tv alla distruzione della sua villa sul lungomare di Malibu, consumata dalle fiamme degli incendi che stanno devastando la zona. Questa casa, racconta Hilton, “era dove abbiamo costruito tanti ricordi preziosi. È dove Phoenix (figlio, ndr) ha mosso i suoi primi passi e dove abbiamo sognato di costruire una vita di ricordi con London (la figlia, ndr)”.

Nonostante l’immensa perdita, Hilton si concentra sui propri cari: “mi aggrappo alla gratitudine per il fatto che la mia famiglia e i nostri animali siano al sicuro. Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi incendi. A tutte le persone che hanno perso le loro case, i loro ricordi e i loro amati animali. Il mio cuore soffre per chi è ancora in pericolo o sta piangendo perdite ancora più gravi. La devastazione è inconcepibile. Sapere che così tante persone si stanno svegliando oggi senza il luogo che chiamavano casa è davvero straziante”.

La casa di Paris Hilton devastata dopo gli incendi in California

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.