Incendi Los Angeles: 26 dispersi, “non possiamo abbassare la guardia”

Appena il 33% dell’incendio di Eaton, che da giorni sta devastando Los Angeles, è stato contenuto. Lo rende noto il Department of Forestry and Fire Protection, secondo il quale il rogo ha già mandato in fumo 14.117 acri di terreno. L’Hurst Fire è stato contenuto all’89%, mentre soltanto il 14% del Palisades Fire è stato spento. Complessivamente sono bruciati 40.588 acri. Ci sono ancora 26 persone disperse nelle aree devastate dagli incendi ancora attivi, hanno riferito le autorità della città californiana in conferenza stampa, spiegando che non sono ancora terminate le operazioni di ricerca tra le macerie lasciate dal rogo Palisades (a ovest) e dall’Eaton, che brucia invece a est, nei sobborghi di Altadena e Pasadena.

Mentre i soccorritori continuano a perlustrare le macerie delle case bruciate, il bilancio delle vittime è attualmente di 24 morti, ma è destinato a salire. Lo ha detto lo sceriffo della Contea di Los Angeles, Robert Luna. “È un compito molto arduo e, sfortunatamente, ogni giorno che lo facciamo, ci imbattiamo nei resti di singoli membri della comunità”.

Luna ha anche parlato di una “buona notizia” relativamente al calo delle persone soggette a ordini di evacuazione, che sono attualmente 92mila, mentre quelle soggette ad avvertimento sono 89mila. Il capo dei Vigili del Fuoco della Contea di Los Angeles, Anthony Marrone, nel corso della conferenza stampa ha sottolineato che l’emergenza non è ancora conclusa. “Le condizioni meteorologiche avverse per gli Incendi continueranno fino a mercoledì”, ha affermato.

“Non siamo ancora al sicuro e non dobbiamo abbassare la guardia“, ha detto il capo dei Vigili del Fuoco di Los Angeles Kristin Crowley nel corso di una conferenza stampa organizzata per fare il punto della situazione. “Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles ha massimizzato le risorse” a disposizione, ha aggiunto Crowley.

Il Pentagono invierà 1800 soldati della Guardia nazionale per contrastare l’emergenza incendi, ha annunciato il portavoce del Dipartimento della Difesa il generale Pat Ryder in un briefing con la stampa.

Oltre 47mila clienti del settore energetico sono ancora senza elettricità in California, mentre gli incendi boschivi continuano a divampare, secondo il sito di monitoraggio PowerOutage.us, che spiega che più di 32mila interruzioni sono state registrate nella sola contea di Los Angeles.

Sindaco: “la priorità è proteggere le vite”

“La mia priorità assoluta e quella di tutti gli altri è fare tutto il possibile per proteggere le vite umane”. Lo ha dichiarato il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, che ha invitato i cittadini a restare uniti. Bass ha detto che i Vigili del Fuoco sono posizionati in luoghi strategici, in preparazione ai venti con forza da uragano che potrebbero minacciare i progressi ottenuti. Ha annunciato inoltre che i centri di assistenza locale saranno operativi sette giorni su sette dalle 9 alle 20 presso il parco di ricerca dell’Ucla.

Quando le è stato chiesto se deve delle scuse ai cittadini di Los Angeles per i tagli al bilancio dei Vigili del Fuoco, il sindaco ha risposto: “la mia attenzione è rivolta alla preparazione della città per il domani. Potremmo trovarci di fronte a un’altra situazione difficile per migliaia di cittadini di Los Angeles. Quando avremo superato questo periodo, ci sarà una valutazione di tutto quello che è successo. E a quel punto vedremo che non c’è accordo sul fatto che il bilancio sia stato tagliato o meno”.

Giovedì scorso, Bass ha dichiarato ai residenti che i tagli al budget annuale dei Vigili del Fuoco non hanno avuto alcun impatto sulla capacità attuale della città di fronteggiare i roghi. “Penso che se si torna indietro e si guarda alle riduzioni che sono state fatte, non ci sono state riduzioni che avrebbero avuto un impatto sulla situazione che abbiamo affrontato negli ultimi due giorni”, aveva detto.

“I danni sono di 250 miliardi”

I danni totali e le perdite economiche causati dagli incendi di Los Angeles ammontano a una cifra compresa tra 250 e 275 miliardi di dollari. È la nuova stima della società di previsioni meteorologiche AccuWeather. Una cifra superiore a quella dei mortali incendi di Maui del 2023, con danni stimati tra i 13 e i 16 miliardi di dollari e alla stima di danni e perdite economiche stimata tra i 225 e i 250 miliardi di dollari dopo l’uragano Helene dell’anno scorso. “Questo è già uno dei peggiori incendi boschivi nella storia della California“, ha affermato Jonathan Porter, il meteorologo capo della società.

Da inizio emergenza 50 arresti nella zona di Los Angeles

Sono circa 50 le persone arrestate dall’inizio dell’emergenza nei quartieri di Eaton e Palisades, i più colpiti dagli incendi che stanno devastando Los Angeles. Lo ha annunciato il vice capo del Dipartimento della Polizia, Dominic Choi. Le accuse vanno dal saccheggio al furto con scasso, dall’intrusione in proprietà privata al vandalismo. Ci sono stati arresti anche in relazione ad incidenti con droni. Come ha spiegato Choi, tre persone sono state arrestate per aver violato il coprifuoco, una per essersi finta un pompiere, “uno per possesso di strumenti da scasso, quattro per furto con scasso, uno per guida in stato di ebbrezza, uno per vandalismo e tre per furto nei negozi”, ha detto Choi.

