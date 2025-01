Incendi Los Angeles, vuoto il bacino di Pacific Palisades: la California indaga

MeteoWeb

Un grande bacino di Pacific Palisades che fa parte del sistema di approvvigionamento idrico di Los Angeles era fuori servizio quando un violento incendio ha distrutto migliaia di case e altre strutture nelle vicinanze, svela il Los Angeles Times. I funzionari hanno affermato che il bacino di Santa Ynez era chiuso da febbraio per riparazioni alla sua copertura, lasciando vuoto un complesso di stoccaggio dell’acqua da 117 milioni di galloni nel cuore di Palisades per quasi un anno. La rivelazione arriva tra crescenti domande sul motivo per cui i Vigili del Fuoco sono rimasti senza acqua mentre combattevano l’incendio, alimentato da forti venti. Il Times ha riferito che numerosi idranti nelle strade più elevate di Palisades si sono prosciugati, lasciando le squadre alle prese con la bassa pressione dell’acqua mentre combattevano le fiamme.

Il Governatore Gavin Newsom ha ordinato un’indagine indipendente del Dipartimento idrico ed energetico di Los Angeles sulla perdita di pressione dell’acqua e sul bacino vuoto di Santa Ynez, definendolo “profondamente preoccupante”. “Abbiamo bisogno di risposte su come è successo“, ha detto Newsom in una lettera ai leader del DWP e dei lavori pubblici della contea di Los Angeles.

La portavoce del DWP Ellen Cheng ha detto: “apprezziamo la lettera del Governatore e crediamo che un’indagine aiuterà a identificare eventuali nuove capacità necessarie per i sistemi idrici per supportare la lotta agli incendi boschivi”.

I funzionari del DWP hanno affermato che la richiesta di acqua durante un incendio senza precedenti ha reso impossibile mantenere qualsiasi pressione agli idranti ad altitudini elevate. Se il bacino fosse stato operativo, la pressione dell’acqua nelle Palisades sarebbe durata più a lungo martedì sera, ha affermato l’ex direttore generale del DWP Martin Adams, un esperto del sistema idrico della città. Ma solo per un po’. “Si sarebbe comunque arrivati ​​a gravi cali di pressione“, ha detto Adams in un’intervista. “Il [bacino] di Santa Ynez avrebbe aiutato? Sì, in una certa misura. Avrebbe salvato la situazione? Non credo“.

Un funzionario del DWP ha riconosciuto che l’assenza del bacino ha probabilmente contribuito a una pressione ridotta e a idranti asciutti nelle zone più alte di Palisades. Tuttavia, un portavoce dell’azienda di servizi pubblici ha affermato in una dichiarazione che il DWP sta ancora valutando l’effetto della messa offline del bacino e che il personale sta conducendo un’analisi delle cause principali. “Il nostro obiettivo principale è fornire acqua in tutta la città”, ha affermato il portavoce del DWP, aggiungendo: “il sistema non è mai stato progettato per uno scenario di incendio boschivo come quello che stiamo vivendo”.

Perché il bacino era vuoto

Lo svuotamento del bacino è iniziato a febbraio dopo che uno strappo nella copertura galleggiante ha permesso a detriti, escrementi di uccelli e altri oggetti di entrare nella fornitura idrica. Il DWP ha prosciugato il sito per evitare la contaminazione e rispettare le normative idriche. Ad aprile, il DWP ha cercato offerte per la riparazione, a un costo fino a 89.000 dollari. A novembre, l’azienda di servizi pubblici ha firmato un contratto con un’azienda di Lakeside per circa 130.000 dollari, come mostrano i registri.

Lo stato delle riparazioni non è chiaro. Il leader del sindacato dei dipendenti del DWP ha condannato l’attesa di mesi per ripristinare il bacino. “È del tutto inaccettabile che questo bacino sia rimasto vuoto per quasi un anno per piccole riparazioni”, ha affermato Gus Corona, responsabile commerciale dell’IBEW Local 18, in un’intervista al Times. “Questo lavoro avrebbe dovuto essere svolto internamente e non avrebbero dovuto dipendere da un appaltatore per farlo. Credo davvero che sia qualcosa che si sarebbe potuto evitare”.

Joseph Ramallo, responsabile delle comunicazioni del DWP, ha affermato che il bacino avrebbe dovuto riaprire a febbraio.

Il bacino avrebbe aiutato nella lotta all’incendio?

Non è chiaro se il bacino avrebbe avuto un effetto significativo sulla lotta a un incendio di tale intensità. I ​​ricercatori hanno affermato che i sistemi idrici urbani come quelli del DWP non sono stati progettati per combattere gli incendi boschivi che travolgono interi quartieri.

La pressione dell’acqua nell’Upper Palisades è sostenuta da tre bacini di stoccaggio, che contengono 1 milione di galloni ciascuno. I bacini, parte di una rete di oltre 100 in tutta la città, sono situati a quote via via più elevate nel quartiere costiero e collinare, con l’acqua pompata fino ai bacini, che poi scorre verso il basso per gravità per mantenere la pressione. Alle 3 del mattino di mercoledì 8 gennaio, tutti e tre i bacini erano asciutti.

Il direttore generale del DWP Janisse Quiñones ha affermato che i bacini non potevano essere riempiti abbastanza velocemente e che la domanda a quote più basse ostacolava la capacità di pompare acqua ai bacini a quote più elevate. In un caso, le squadre del DWP che tentavano di deviare l’acqua per riempire un bacino hanno dovuto essere evacuate, hanno affermato i funzionari.

Quiñones ha affermato che quattro volte la normale domanda di acqua sulla linea principale in un periodo di 15 ore ha portato a cali della pressione dell’acqua. Se il bacino idrico di Santa Ynez fosse stato in uso in quel periodo, ha stimato Adams, quella domanda avrebbe potuto essere solo tre volte più alta. L’acqua nel bacino avrebbe alimentato l’attrezzatura antincendio e aiutato le stazioni di pompaggio a spingere l’acqua verso i bacini di stoccaggio. Ma il bacino “non sarebbe durato per sempre e non sarebbe stato una soluzione risolutiva“, ha detto Adams. “Alla fine saremmo arrivati allo stesso punto”, ha aggiunto. Adams ha avvertito che stava basando la sua affermazione su una stima approssimativa e che non aveva calcolato l’impatto specifico.

Il National Weather Service aveva avvisato di venti “pericolosi per la vita” prima che scoppiasse l’incendio, in un periodo dell’anno in cui le piogge normalmente renderebbero le colline meno inclini a prendere fuoco. A quel punto, ha detto Adams, le opzioni del DWP erano limitate. Ha osservato che il rischio di incendio non è esclusivo delle Palisades ma è presente in tutta la contea di Los Angeles.

Se il DWP avesse trattenuto l’acqua nel bacino con una copertura strappata, una mossa sconsigliata per diversi motivi, l’acqua sarebbe stata legalmente imbevibile, tranne in caso di emergenza.

Mentre la società di servizi avrebbe potuto iniziare a riempire il bacino durante il fine settimana, prima dei venti estremi, il processo richiede un mese e avrebbe rischiato comunque di contaminare l’approvvigionamento idrico della zona, hanno affermato i funzionari. Adams ha convenuto che era improbabile che l’acqua potesse essere aggiunta abbastanza velocemente da essere utile.

Il bacino di Santa Ynez

Il bacino di Santa Ynez è uno dei tanti gestiti dal DWP in tutta la città, che hanno una capacità complessiva di oltre 4,1 miliardi di galloni d’acqua. Includendo i bacini dell’acquedotto, la città può immagazzinare oltre 91 miliardi di galloni nella sua vasta infrastruttura. Il complesso di Santa Ynez, con 117 milioni di galloni, è tra le numerose fonti d’acqua della zona, tra cui una grande conduttura da Stone Canyon e un sito più piccolo, il vicino Palisades Reservoir.

Adams ha affermato che se il bacino idrico di Santa Ynez fosse stato in uso normale con una copertura completamente riparata, il livello dell’acqua sarebbe stato probabilmente ben al di sotto della capacità massima.

In inverno, i livelli dell’acqua vengono mantenuti volutamente più bassi a causa di un calo stagionale dell’uso dell’acqua da parte dei residenti. Se l’acqua rimane stagnante in un bacino idrico, c’è il rischio che la cloramina, la sostanza chimica utilizzata come disinfettante, si decomponga e il cloro evapori, lasciando dietro di sé ammoniaca che potrebbe favorire la crescita batterica nell’approvvigionamento idrico. “Non avremmo avuto tanta acqua lì ferma”, ha affermato Adams. “Questa è la battaglia nello stoccaggio dell’acqua: mantenere i serbatoi e le riserve fluttuanti”.

Rabbia e proteste

I residenti furiosi hanno indicato la mancanza di pressione dell’acqua come uno dei fattori che hanno contribuito alla distruzione di 5.300 case ed edifici a Los Angeles, Santa Monica e Malibu. I leader civici come il consigliere comunale di Los Angeles Traci Park e lo sviluppatore Rick Caruso hanno indicato il problema come un segno di scarsa manutenzione delle infrastrutture.

Corona, il capo del sindacato DWP, ha accolto con favore l’indagine richiesta dal Governatore. “Sono contento che il Governatore stia intervenendo e indagando sul perché è successo, e chiedendo alle persone di assumersi le proprie responsabilità”, ha detto Corona.

