Italia e SpaceX verso un’intesa da 1,5 miliardi: l’accelerazione dopo l’incontro Meloni-Trump

L’Italia è in discussioni avanzate con la Space X di Elon Musk per un contratto di 5 anni che prevede la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri, un’operazione dal valore di 1,5 miliardi di euro. Lo riporta Bloomberg spiegando che il progetto prevede un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del governo, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze. Secondo Bloomberg il piano avrebbe subito un’accelerazione dopo l’incontro tra il premier Giorgia Meloni e il presidente designato degli Usa Donald Trump.

