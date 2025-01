MeteoWeb

La partita di NBA tra i Los Angeles Lakers e i Charlotte Hornets è stata rinviata a causa degli incendi devastanti che continuano a imperversare nell’area di Los Angeles. Le squadre hanno confermato la notizia attraverso un comunicato pubblicato su X, invitando i tifosi a conservare i biglietti che saranno validi per la nuova data. Gli incendi in California hanno causato una vera e propria catastrofe, con almeno cinque vittime confermate. Migliaia di abitazioni sono state distrutte, e tra le persone colpite c’è anche l’allenatore dei Lakers, JJ Redick, che ha perso la sua casa.

“Siamo profondamente addolorati per Los Angeles”, hanno dichiarato i Lakers in una nota ufficiale. “I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite da questa situazione inimmaginabile. Siamo grati ai primi soccorritori e a tutti coloro che si uniscono nei momenti di bisogno. La partita di stasera sarà riprogrammata per dare priorità a ciò che conta di più oggi. Siamo con voi, Los Angeles”.

Impatti sugli altri sport professionistici a Los Angeles

Non solo i Lakers sono stati colpiti dagli incendi. Anche i Los Angeles Rams potrebbero essere costretti a giocare la loro partita di playoff contro i Minnesota Vikings al State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. La NFL ha già elaborato un piano di emergenza e sta monitorando attentamente la situazione.

La qualità dell’aria è un altro grave problema: mercoledì pomeriggio, l’indice di qualità dell’aria ha superato il valore di 280, ben oltre la soglia di 150, considerata pericolosa per la salute. Di conseguenza, i Los Angeles Chargers hanno limitato il tempo trascorso all’aperto dai giocatori durante l’allenamento di mercoledì, in vista della loro partita contro gli Houston Texans prevista per sabato pomeriggio. Inoltre, i Chargers hanno annunciato una donazione di 200.000 dollari per sostenere gli sforzi di soccorso agli incendi.

Un barlume di speranza

Nonostante la gravità della situazione, il capo dei Vigili del Fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha dichiarato giovedì che l’incendio Eaton, responsabile di almeno cinque vittime, ha visto una significativa riduzione della sua espansione. Tuttavia, la crisi resta critica e l’impegno della comunità è essenziale per affrontare questa emergenza.

