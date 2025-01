Los Angeles in fiamme, il satellite russo Resurs-P monitora gli incendi dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

I devastanti incendi che hanno colpito Los Angeles continuano a causare distruzione e vittime. Le autorità locali hanno confermato almeno 16 morti, mentre oltre 100.000 residenti sono stati evacuati. Il rogo costiero di Palisades è stato contenuto all’11%, ma si sta rapidamente estendendo verso l’entroterra, minacciando Brentwood, il Getty Center e l’UCLA.

Nel frattempo, l’agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato che il satellite Resurs-P sta monitorando gli incendi. Questo avanzato satellite per l’osservazione terrestre è in grado di acquisire immagini ad alta risoluzione, sia multispettrali che iperspettrali, permettendo un’analisi dettagliata delle aree colpite. Le immagini satellitari sono fondamentali per supportare le operazioni di emergenza e valutare l’entità dei danni.

