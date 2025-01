Maltempo Liguria, aumentano i corsi d’acqua: preallarme per l’Entella a Chiavari

MeteoWeb

Forti piogge stanno colpendo oggi il Centro-Levante della Liguria, con accumuli che raggiungono anche i 150mm. Tra i dati pluviometrici (ancora parziali) più rilevanti, segnaliamo i 153mm di pioggia caduti finor a Ceranesi, 151mm a Pezzonasca, 144mm a Sant’Albero-Bargagli, 132mm a Masone, Favale di Malvaro, 130mm a Bragalla, 123mm a Pietralavezzara, 119mm a Santa Maria di Rapallo, 109mm a Montoggio, 106mm a Ruta di Camogli, 103mm a Cabanne di Rezzoaglio. Con queste piogge intense, si registrano un innalzamento dei corsi d’acqua nella Liguria di Levante e nel Genovesato.

“Ci attendiamo un passaggio perturbato molto importante. Il tema è la capacità repentina di reazione dei corsi d’acqua medi e grandi rispetto al piovuto, molto significativo perché continuo, costante. Sull’Entella abbiamo già toccato i primi livelli di guardia“. Lo ha detto Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, facendo il punto sull’allerta meteo idrologica in Liguria, rossa su Tigullio e Spezzino, arancione sul settore centrale. “Da adesso alla prima fase della serata avremo una decantazione delle piogge. Da stasera-stanotte fino a domani mattina ci aspettiamo piogge importanti. Questo è il quadro che ci accompagnerà fino alla mattinata di domani“, ha aggiunto Giampedrone. “Nel corso della serata ci attendiamo un’intensificazione dei fenomeni con innesco di rovesci o fenomeni temporaleschi che transiteranno velocemente, seppure con intensità forte – ha spiegato Barbara Turato, responsabile del settore meteo-idrologico Arpal -. Persisteranno poi piogge di intensità moderata che andranno a colpire le stesse zone ed è per questo che è stato deciso l’innalzamento del livello di allerta”.

Fase di preallarme a Chiavari

Il Comune di Chiavari ha dichiarato la fase operativa di preallarme a causa del superamento delle soglie dell’Entella. Molte auto sono già state messe in sicurezza su una delle due sponde del fiume. In particolare, la pagina Facebook del Comune ha pubblicato un post: “preparati ad adottare tutte le misure di autoprotezione necessarie, in particolare:

se sei in un luogo chiuso:

preparati ad abbandonare piani strada o sottostrada e a salire ai piani alti sicuri. Non usare l’ascensore, si può bloccare

non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro beni, auto, ecc.

non uscire per mettere al sicuro l’automobile, la moto o altri veicoli di qualunque natura

non cercare di raggiungere una destinazione ma preparati a cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro ai piani alti

preparati ad aiutare gli anziani, i bambini e le persone con disabilità/fragilità che si trovano nell’edificio a salire ai piani alti sicuri e a restare insieme a loro

preparati a chiudere il gas e a disattivare l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati

limita l’uso del cellulare, poiché tenere libere le linee facilita i soccorsi

resta costantemente informata/o sull’evoluzione dell’evento in atto.

Se sei all’aperto:

preparati ad allontanarti dalle zone a rischio esondazione

preparati a raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata e sicura, evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare

evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolata/o

non transitare/fermarti/sostare su ponti, passerelle, sottopassi, in prossimità di argini o zone esondabili, può essere molto pericoloso

preparati ad aiutare gli anziani, i bambini e le persone con disabilità/fragilità che si trovano nelle vicinanze a raggiungere un luogo sicuro e a restare insieme a loro

allontanati da tralicci, pali, strutture metalliche, alberi, ecc.

limita l’uso del cellulare, poiché tenere libere le linee facilita i soccorsi

resta costantemente informata/o sull’evoluzione dell’evento in atto”.

Frana a Pignone taglia in due la provincia spezzina

Viabilità in crisi in Val di Vara, nell’entroterra della Spezia, in queste ore di maltempo. Dopo la chiusura della statale Aurelia al km 435 in zona Boccapignone a causa dell’innalzarsi del livello del fiume Vara, una frana ha interessato la strada provinciale 38 a Pignone, prima alternativa viaria nel tratto tra il capoluogo e la valle. Lo smottamento, di qualche centinaio di metri, ha reso necessaria una parziale interdizione della circolazione con istituzione di senso unico alternato in località Madonna del Ponte. L’intervento dei tecnici della Provincia della Spezia ha permesso di “eliminare il materiale franato e riaprire al transito regolare” nel giro di qualche ora.

“Il problema delle frane è una condizione che caratterizza i nostri territori, la Provincia gestisce una rete importante rete stradale – commenta il Presidente Pierluigi Peracchini -. Abbiamo ogni anno molte situazioni di questo tipo che i nostri tecnici gestiscono con rapidità garantendo al minimo i disagi e limitando all’indispensabile la chiusura delle strade”.

