Maltempo, è tornata la neve in Liguria: fino a 30cm nell’entroterra | FOTO

In Liguria è tornata la neve. Nell’entroterra del Centro e del Ponente, i fiocchi sono caduti oltre gli 800-1000 metri di quota, mentre nel Levante oltre i 1.200 metri. Le nevicate più copiose si sono registrate tra le province di Savona e Imperia: sul Monte Beigua, sul Colle del Melogno, sul Monte Settepani e sulle Alpi Liguri, la coltre bianca ha infatti raggiunto un’altezza compresa tra i 10 e i 30 centimetri. Dopo le precipitazioni di ieri, nella notte ancora qualche debole rovescio ha portato cumulate vicine ai 10mm nel settore centrale della regione.

Durante la mattinata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo, ma nello Spezzino saranno ancora possibili locali e deboli rovesci nel corso della giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

