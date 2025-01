Maltempo Sicilia: allagamenti a Palermo, camion in testacoda sulla A29

MeteoWeb

Sicilia nella morsa del ciclone afro-mediterraneo che sta provocando piogge torrenziali e forte vento sull’isola. Il risultato sono allagamenti e danni. Colpita in pieno anche la città di Palermo, dove finora sono caduti circa 24mm di pioggia. Nel capoluogo siciliano, si registrano diverse strade allagate, tra cui via Imera, impossibile da attraversare per automobili e pedoni. Strade come fiumi anche nella zona di Mondello, con disagi alla circolazione in particolare in via Castelforte, ma difficoltà si registrano anche in viale Venere, molte strade interne e via Ludovico Bianchini allo Zen.

Sulla A29 in direzione Palermo, all’altezza dello svincolo per Capaci, un camion è andato in testacoda: il traffico risulta bloccato fino all’altezza delle gallerie.

