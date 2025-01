Maltempo Sicilia, caos voli: gli aerei non riescono ad atterrare, tanti dirottamenti

MeteoWeb

La Sicilia viene travolta dall’ondata di maltempo provocata da un ciclone afro-mediterraneo che sta scaricando piogge torrenziali e forti raffiche di vento. Tanti i danni che si registrano in ampie zone dell’isola, con impatti anche sui trasporti, sia ferroviari che aerei. Nel pomeriggio di oggi, quando il maltempo è entrato nella fase più acuta, quasi nessun aereo riusciva ad atterrare in Sicilia e ci sono stati diversi dirottamenti. Alle 17:15, tutti gli aerei che dovevano atterrare sull’isola erano in attesa.

Secondo quanto riporta la pagina Facebook “Sicilia in Volo”, con dati aggiornati a poco prima delle 17, “il Bologna Catania di Ryanair torna indietro verso Roma mentre il Wizz staziona ancora sulle isole Eolie. Problemi anche a Palermo, riattaccata per Vueling da Barcellona. Problemi a Comiso, in attesa il Bergamo di Aeroitalia. Torino-Catania Wizz a Lamezia. Vueling Barcellona-Palermo a Napoli. Ryanair Roma-Palermo verso Trapani. Tunisair Tunisi-Catania torna a Tunisi. Verso Nord il Roma Catania di Ryanair”.

