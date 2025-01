Maltempo Sicilia, disagi sulle strade dell’Ennese

MeteoWeb

Il maltempo di ieri ha messo in ginocchio il sistema viario dell’Ennese. L’esondazione del Dittaino ha causato l’allagamento di un buon pezzo di strada della Statale 192, in particolare nel tratto a cominciare dalla SP4 fino allo svincolo di Mulinello della A19, mentre ieri sera la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno soccorso diversi automobilisti rimasti intrappolati nei loro veicoli, sommersi dall’acqua, arrivata quasi all’altezza dei finestrini. È stato chiamato un autobus di un’azienda privata per portare a casa le persone.

In pessime condizioni, perché coperto di fango il tratto dallo svincolo di Mulinello che si interseca poi sulla SP63, la strada che consente poi di raggiungere Enna. Sono in corso i sopralluoghi da parte della Polizia stradale per verificare se è possibile far transitare i mezzi, altrimenti si dovrà chiudere.

Stamattina sulla strada statale 117 bis, in prossimità del bivio Furma, si è verificato un incidente stradale autonomo. Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, una macchina si è ribaltata ma, a quanto pare, il conducente non avrebbe riportato gravi lesioni.

