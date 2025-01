Maltempo Sicilia, guasto ad un treno: passeggeri bloccati al buio senza elettricità per 4 ore

MeteoWeb

Il maltempo ha sferzato la Sicilia ieri, venerdì 17 gennaio, provocando grossi danni e anche disagi nei trasporti. Il meteo avverso ha avuto un ruolo anche nella disavventura che ha colpito i circa 80 passeggeri di un treno regionale, rimasti bloccati per oltre quattro ore nel treno fermo al buio senza elettricità. Il regionale Palermo aeroporto diretto alla stazione centrale era partito intorno alle 17 di ieri dal Falcone Borsellino ma tra Tommaso Natale e Cardillo, poco prima di raggiungere la stazione di San Lorenzo, il mezzo si è fermato in galleria per un guasto tecnico.

Complice il maltempo, i passeggeri sono rimasti bloccati all’interno del convoglio. Circa un’ora dopo si è esaurita l’alimentazione. “Siamo rimasti al buio per ore – racconta a PalermoToday un passeggero – aiutati solo dalle torce dei cellulari. I finestrini sono stati aperti con delle chiavi particolari perché era necessario far arieggiare, c’era caldo e mancava l’aria”. Una ragazza si è persino sentita male: “ha avuto un attacco di panico, è arrivata un’ambulanza del 118, solo che gli operatori ci hanno dovuto raggiungere a piedi”.

Il treno è alla fine arrivato a destinazione poco prima delle 22. “Quando è arrivato un altro treno pronto ad agganciarci – spiega ancora il passeggero – non è riuscito a trainarci. Così ci hanno fatto scendere in un piccolo marciapiede stretto, per trasbordarci in un treno che ci ha permesso di ripartire. Il capotreno ha provato per tutto il tempo a mantenere la calma a bordo, ma la gente era esasperata, anche per via delle coincidenze che stava perdendo. È stato un viaggio da incubo, quattro ore fermi in un treno sono davvero troppe”.

Le dichiarazioni di Trenitalia

Sull’accaduto, Trenitalia commenta: “a causa del maltempo e in particolare delle forti piogge, il R 21746 ha subito un guasto che ha causato l’arresto del convoglio in galleria, nei pressi di San Lorenzo. Durante il fermo del treno, dopo circa un’ora si sono spente le luci a seguito dell’esaurimento delle batterie. Le operazioni di soccorso sono durate di più del previsto a causa di una concomitanza di guasti che insistevano nel nodo di Palermo sempre riconducibili alle condizioni meteo avverse. I viaggiatori sono stati poi trasbordati su un altro convoglio che li ha portati nella loro destinazione e sono state garantite le prosecuzioni di viaggio”.

