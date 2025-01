Maltempo Sicilia, piogge e vento assediano il Siracusano: scuole chiuse e danni

MeteoWeb

Le piogge torrenziali e le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo sulla provincia di Siracusa hanno spinto 5 Comuni a disporre la chiusura delle scuole. A Floridia e Francofonte, i sindaci hanno adottato la stessa misura di emergenza già presa da Portopalo di Capo Passero, Pachino e Avola. La decisione si è resa necessaria a causa degli allagamenti che hanno colpito le strade e numerosi edifici, inclusi alcuni plessi scolastici.

“Non uscite se non per motivi eccezionali”, ha avvertito Marco Carianni, sindaco di Floridia, sottolineando che le condizioni reali del maltempo si sono rivelate peggiori rispetto alle previsioni iniziali. Le forti raffiche di vento hanno causato danni significativi anche nel capoluogo, dove diversi pali dell’illuminazione pubblica sono crollati, danneggiando auto parcheggiate e lasciando intere zone senza luce. Tra le aree più colpite si segnalano via Temistocle, via Olivieri e via Malta, con ripercussioni anche sull’istituto comprensivo Chindemi e il centro storico di Ortigia.

A Siracusa, sebbene non sia stata emanata un’ordinanza di chiusura delle scuole, molte famiglie hanno deciso autonomamente di tenere i figli a casa per precauzione.

