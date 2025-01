Maltempo, vento forte nel Napoletano: raffiche di 100 km/h, alberi crollati e danni

MeteoWeb

Raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 km/h hanno provocato disagi e danni nel Napoletano. La situazione ha interessato sia i trasporti che la sicurezza urbana, creando notevoli difficoltà per i cittadini. Il maltempo ha interrotto la regolare circolazione dei trasporti marittimi da e per le isole del Golfo e ha portato la prima neve sul Vesuvio, il cui cono è imbiancato. Sulla linea ferroviaria vesuviana Napoli-Baiano, gestita dall’Eav, il forte vento ha fatto crollare un albero sulla linea aerea tra Roccarainola e Baiano, costringendo a limitare la circolazione dei treni a Roccarainola.

Anche a Napoli si registrano danni. Nel quartiere Vomero, in via Mario Ruta, un albero sradicato dal vento è caduto su 3 auto in sosta, distruggendole. Fortunatamente non si registrano feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire la messa in sicurezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.