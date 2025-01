Mega-terremoto in Giappone, la fossa di Nankai preoccupa gli esperti

MeteoWeb

Un comitato governativo giapponese per la ricerca sui terremoti ha modificato la sua stima della probabilità che si verifichi un mega-terremoto nella fossa di Nankai nei prossimi 30 anni, portandola dal precedente 70-80% all’80%. Un terremoto di magnitudo compresa tra 8 e 9 potrebbe verificarsi lungo la fossa di Nankai, al largo della costa pacifica del Giappone centro-sudoccidentale.

Terremoto in Giappone, la valutazione delle autorità

Il comitato calcola la probabilità che si verifichino terremoti sottomarini attorno al Giappone e lungo le faglie attive in tutto il Paese a partire dal 1° gennaio di ogni anno. È stato precisato che la possibilità aggiornata di un terremoto nella fossa di Nankai non è stata influenzata dalla forte scossa di lunedì al largo della prefettura di Miyazaki, nel Giappone sudoccidentale, né da un altro potente terremoto nella zona ad agosto.

Il comitato afferma che la probabilità aumenterà a meno che non si verifichi un terremoto di grandi dimensioni. Il dato per un mega-terremoto nella fossa di Nankai è stata stimata al 60-70% nel 2013, quando sono iniziati i calcoli per un tale terremoto. La possibilità è stata aumentata a circa il 70% nel 2014 e al 70-80% nel 2018.

Il sisma al largo della costa della prefettura di Miyazaki

Il terremoto magnitudo 6.6 di lunedì scorso si è verificato nel mare di Hyuganada, al largo della costa della prefettura di Miyazaki alle 21:19 ora locale, e le aree più colpite hanno registrato un’intensità inferiore a 5 sulla scala giapponese da 0 a 7. Si stima che l’ipocentro si trovasse a 36 km di profondità.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un avviso per tsunami, ma in seguito lo ha revocato. A Miyazaki sono stati osservati tsunami di 20 cm, mentre a Kochi è stato segnalato uno tsunami di 10 cm. L’agenzia ha revocato l’avviso alle 23:50 di lunedì.

Il gestore della centrale nucleare di Sendai, nella prefettura di Kagoshima, ha dichiarato che non sono state segnalate anomalie nell’impianto e che i livelli di radiazione attorno all’impianto sono rimasti invariati. Alcuni treni locali nella prefettura di Miyazaki hanno sospeso le operazioni dopo il terremoto.

