Meteo Calabria: sole e stabilità, ma rapido peggioramento da martedì

La Calabria si trova sotto l’influenza di un campo di alta pressione in ulteriore rafforzamento, che sta garantendo condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e soleggiate. La giornata di lunedì si preannuncia serena su gran parte della regione, con cieli limpidi e temperature miti. L’unica eccezione sarà rappresentata da qualche addensamento nuvoloso lungo le coste tirreniche, che tuttavia non porterà precipitazioni di rilievo. Questa fase di calma atmosferica sarà però destinata a interrompersi rapidamente. A partire da martedì, l’arrivo di una perturbazione porterà un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Sono attese piogge diffuse, rovesci e locali temporali che interesseranno diverse aree della regione. Questo peggioramento sarà accompagnato da un netto calo delle temperature, riportando i valori termici verso livelli più consoni al periodo invernale. Contestualmente, si assisterà a un rinforzo dei venti, che contribuiranno a rendere la situazione meteorologica più dinamica e instabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

