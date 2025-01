Meteo Liguria, maltempo per l’Epifania: previste piogge e calo termico

MeteoWeb

Maltempo in arrivo sulla Liguria, accompagnato da un calo delle temperature. Già in queste ore un peggioramento dello scenario ha portato al ritorno della pioggia, preludio di una fase perturbata che interesserà la regione fino al 7 gennaio. Da domani, domenica 5 gennaio, Arpal, il centro meteo idrologico della Liguria, prevede nel suo bollettino precipitazioni sparse, con piogge via via più insistenti nel pomeriggio-sera sul settore del Centro-Levante ligure, venti da sud-sud est in rinforzo localmente fino a forti e uno scenario che nel giorno della Befana sarà caratterizzato da precipitazioni più consistenti e termometro in discesa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

