La neve imbianca ampie zone dell’Algeria centro-orientale: strade chiuse in diverse province | FOTO

Dopo mesi di siccità senza precedenti, la neve ha ricoperto vaste aree dell’Algeria centrale e orientale, chiudendo al traffico diverse strade. La Gendarmeria nazionale algerina, una forza affiliata al Ministero della Difesa (analoga dei Carabinieri in Italia), ha riferito che le abbondanti nevicate hanno interrotto diverse strade che collegano le province di Tizi Ouzou e Bouira nella regione della Cabilia, nel centro del Paese. Sempre in Cabilia, il manto bianco ha bloccato diverse strade a Bejaia, rendendo difficile il traffico in altri tratti. Secondo la medesima fonte, la circolazione è risultata difficile su diverse strade nelle wilayas di Blida, Médea e Djelfa, a sud della capitale Algeri, a causa dell’accumulo di neve.

Nell’est del Paese, la neve ha bloccato diverse strade nelle province di Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila e Jijel. Secondo le foto e i video diffusi sui social media, la neve è caduta anche nelle province di Costantina, Oum El Bouaghi, Batna, Souk Ahras e Guelma.

La gendarmeria algerina ha inoltre precisato che sono in corso le operazioni di riapertura delle strade chiuse a causa della neve, in coordinamento con il Dipartimento dei Lavori Pubblici in diverse province.

L’ufficio meteorologico governativo prevede che forti piogge e nevicate continueranno a verificarsi nel nord del Paese stanotte e domani mattina, mentre la perturbazione atmosferica centrata nel bacino occidentale del Mediterraneo penetra sempre più verso le regioni occidentali del Paese, che stanno ancora soffrendo di siccità.

