Notte di maltempo in Calabria: venti impetuosi, fiumi esondati e frane, 420 interventi | FOTO

Diversi fiumi esondati, strade bloccate da frane o alberi caduti, ma fortunatamente nessun danno alle persone e, al momento, nessuna situazione di particolare criticità: questo il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria nella notte, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco. La Protezione Civile regionale ha diramato per oggi un’allerta meteo arancione su tutta la regione, dopo l’allerta rossa che aveva interessato gran parte del territorio calabrese nella giornata di ieri. Molti comuni, inclusi i capoluoghi, hanno deciso di mantenere chiuse le scuole anche oggi.

Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco hanno effettuato 420 interventi, mentre un altro centinaio sono ancora in corso. La maggior parte delle segnalazioni riguarda alberi, pali e cartelloni abbattuti dal forte vento, che in alcune aree ha raggiunto i 100 km/h. Proprio a causa delle forti raffiche, un volo Ryanair diretto a Reggio Calabria ha tentato un atterraggio a Lamezia Terme senza successo, venendo infine dirottato su Brindisi.

Nel Reggino, i fiumi Laverde, tra i Comuni di Bianco e Africo, e il Mesima, a Rosarno, sono esondati. Per quanto riguarda la viabilità, la nuova statale 106 è momentaneamente chiusa all’altezza di Villaggio Fassa, a Corigliano-Rossano, a causa di un allagamento. Nello stesso comune, il vecchio tracciato della statale tra Rossano e Corigliano è interrotto a seguito di una frana. Situazioni simili si registrano nel catanzarese, dove la strada provinciale 162/2 tra Girifalco e Amaroni è bloccata per una frana, mentre a Miglierina la viabilità è interrotta per la caduta di un grosso albero.

Un altro albero caduto ha reso impraticabile una strada nel Comune di Chiaravalle. Nel reggino, frane sono state segnalate anche nei comuni di Stilo, Cannavò, Palmi e Delianuova.

Per tutta la notte una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è stata impegnata sulla provinciale 92 da Cortale verso Fosse del Lupo per decine di alberi caduti su sede stradale. Un albero è caduto su una autovettura in transito con 3 occupanti a bordo (una famiglia), fortunatamente nessun ferito.

