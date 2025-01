Oggi passeggiata spaziale per gli astronauti “abbandonati” Suni Williams e Butch Wilmore

MeteoWeb

Oggi, 30 gennaio 2025, la NASA ha programmato la 2ª passeggiata spaziale dell’anno, con protagonisti gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore, con l’obiettivo di recuperare hardware dalla parte esterna della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti, entrambi a bordo della ISS da giugno 2024, inizieranno l’attività extraveicolare (EVA 92) alle 8 EST (14 ora italiana), con una trasmissione in diretta disponibile sui canali ufficiali della NASA a partire dalle 6:30 EST (12:30 ora italiana). Per Williams, si tratterà della 10ª EVA, mentre per Wilmore sarà la 5ª.

Obiettivi della passeggiata spaziale

Uno degli obiettivi principali della missione sarà la rimozione dell’unità radiofrequenza (RFG), un’antenna in banda S destinata al ritorno sulla Terra per manutenzione. Durante un tentativo precedente (EVA 86) non era stato possibile smontare il componente a causa della resistenza dei morsetti di fissaggio. Questa volta, Williams e Wilmore utilizzeranno un nuovo attrezzo appositamente progettato per allentare la compressione dei morsetti e permettere la rimozione dell’antenna.

Mentre Williams controllerà l’RFG dopo la sua rimozione, Wilmore si ancorerà al braccio robotico della ISS per facilitare il trasporto del componente verso il modulo Quest. Una volta disconnessa, l’antenna verrà riposta nell’airlock della Stazione per il successivo rientro a Terra.

Analisi microbica e manutenzione del braccio robotico

Dopo la rimozione dell’RFG, gli astronauti si divideranno i compiti. Williams raccoglierà campioni di superficie alla ricerca di microrganismi sulla parte esterna della ISS. Utilizzando le maniglie di sicurezza, si sposterà dal modulo Quest fino alla sezione inferiore del laboratorio Destiny, dove preleverà campioni da 2 bocchette di ventilazione. Successivamente, raccoglierà altri campioni intorno all’airlock per verificare la presenza di contaminazioni microbiche.

Nel frattempo, Wilmore eseguirà un intervento di manutenzione sul braccio robotico della ISS, posizionato sulla stessa piattaforma esterna dove è fissato l’RFG. Il suo compito sarà di sistemare un componente in una posizione più accessibile per un eventuale utilizzo futuro.

Williams e Wilmore e il dibattito sul rientro

Williams e Wilmore sono arrivati sulla ISS nel giugno 2024 con il primo volo con equipaggio della capsula Starliner di Boeing. La loro missione inizialmente doveva durare solo 10 giorni, ma problemi riscontrati durante l’attracco hanno causato ripetuti rinvii del rientro della Starliner, portando la NASA a decidere di far tornare la capsula sulla Terra senza equipaggio.

Successivamente, i 2 astronauti sono stati integrati nell’Expedition 72 come membri della Crew-9. Williams ha assunto il ruolo di comandante della ISS, mentre Wilmore è stato nominato ingegnere di volo. Crew-9, inizialmente prevista per il rientro dopo l’arrivo della Crew-10, ha subito ritardi a causa di problemi di produzione della nuova capsula Crew Dragon di SpaceX, spostando il rientro alla Terra probabilmente ai primi di aprile 2025.

La questione del loro rientro è attualmente al centro di un dibattito scaturito da dichiarazioni affidate ai sociali dal presidente Trump ed Elon Musk, a cui la NASA ha risposto senza scomporsi più di tanto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.