USA, il Presidente del Messico irride Trump: “perché non America Messicana?”

Il Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha risposto con una battuta alla proposta di Donald Trump di ribattezzare “Golfo d’America” il Golfo del Messico, a sud degli Stati Uniti. Sheinbaum, durante una conferenza stampa, ha mostrato una mappa del Nord America del 1607, quando il continente era chiamato “America Messicana“, e ha detto che forse il Messico dovrebbe riferirsi allo Stato americano chiamandolo in quel modo. “Perché non lo chiamiamo America Messicana? Non suona carino?“, ha detto con tono sarcastico. “Ovviamente il Golfo del Messico è un nome riconosciuto dalle Nazioni Unite”, ha detto Sheinbaum in conferenza stampa. Trump ha espresso l’intenzione di cambiare “il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, che ha un suono meraviglioso”.

Poi ha risposto in modo più ampio sulle relazioni bilaterali con gli USA, sulle promesse di deportazioni di massa e dazi del 25% sulle importazioni messicane. Per qualsiasi tipo di tassa “non è accettabile e causerà inflazione e perdite di posti di lavoro per gli Stati Uniti e il Messico”.

Nonostante il botta e risposta, Sheinbaum ha ribadito che si aspetta che i due Paesi abbiano una relazione positiva: “il Presidente Trump ha il suo modo di comunicare”.

