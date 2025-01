Russia, raid in Ucraina: abbattuti 47 dei 72 droni lanciati

MeteoWeb

Le forze ucraine hanno abbattuto 47 dei 72 droni russi lanciati sul Paese nell’ultimo raid notturno. Lo ha reso noto l’aeronautica di Kiev su Telegram, aggiungendo che altri 24 droni sono andati persi e che si trattava presumibilmente di un’operazione per distrarre la difesa aerea ucraina da parte di Mosca. Da parte sua, il Ministero della Difesa russo ha riferito di 13 droni ucraini respinti in mattinata, abbattuti sopra le regioni di Voronezh, Belgorod, Bryansk, Kursk e Kaluga. Secondo l’autorità aeronautica russa Rosaviation, sono state temporaneamente sospese per motivi di sicurezza le operazioni negli aeroporti di Saratov, Penza, Saransk, Ulyanov e Kazan.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.