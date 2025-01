Siccità Sicilia: piogge intense aiutano, ma il deficit resta alto

MeteoWeb

Secondo i dati del SIAS, con l’arrivo di dicembre, la distribuzione della siccità in Sicilia ha subito modifiche significative, evidenziando un’accentuazione delle condizioni di deficit idrico nel settore sud-orientale. Tuttavia, in queste zone si registra anche un importante recupero grazie alle piogge delle ultime settimane. Nonostante ciò, il deficit idrico accumulato nel lungo periodo rimane elevato, richiedendo interventi e condizioni climatiche favorevoli per un’effettiva attenuazione.

Le abbondanti precipitazioni di gennaio stanno offrendo segnali positivi, specialmente nelle aree interne, anche se per un impatto più incisivo sulla siccità idrologica sono necessari ulteriori accumuli rilevanti. La situazione varia notevolmente a seconda della zona, con un quadro regionale caratterizzato da contrasti marcati: mentre molte aree tirreniche registrano un miglioramento significativo, alcune zone orientali continuano a risentire di condizioni di siccità anche estrema.

Gli indici SPI, che misurano la siccità su diverse scale temporali, confermano queste discrepanze. A breve termine, l’indice SPI a tre mesi evidenzia un superamento delle condizioni di siccità sul versante tirrenico, lasciando solo piccole aree in stato di siccità moderata nella Sicilia occidentale. Tuttavia, nelle aree interne del settore orientale, tra l’Ennese e il Catanese, permangono situazioni di siccità moderata e severa, con la provincia di Ragusa che presenta un’area in condizioni di siccità estrema.

Su una scala temporale più ampia, l’indice SPI a sei mesi conferma una distribuzione simile, con un’assenza di siccità significativa nell’ovest e condizioni critiche persistenti nelle zone interne orientali. A 12 mesi, la situazione mostra un lieve miglioramento, anche grazie alla fine del periodo di osservazione per dicembre 2023, un mese particolarmente asciutto. Tuttavia, vaste aree delle province sud-orientali rimangono in uno stato di siccità moderata o severa, con molte zone che da oltre un anno non raggiungono una piena capacità idrica di campo, compromettendo così la preparazione per le prossime stagioni colturali.

Nel lungo termine, gli indici SPI a 24 e 48 mesi mostrano che la situazione della siccità resta complessa. Nonostante un’attenuazione parziale nell’ovest, il settore orientale continua a evidenziare criticità significative, in particolare nella Piana di Catania e nel settore sud-occidentale dell’Etna. A 48 mesi, le variazioni sono minime, con una distribuzione disomogenea della siccità che include diverse aree ancora in condizioni di deficit moderato o severo.

Questa analisi sottolinea la necessità di interventi mirati per migliorare la gestione delle risorse idriche e favorire il recupero delle capacità idriche del suolo, specialmente nelle zone più colpite. Le precipitazioni in atto rappresentano un segnale positivo, ma non ancora sufficiente per colmare il divario idrico accumulato negli ultimi anni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.