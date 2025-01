Sicilia, dicembre 2024 si è concluso con piogge e nevicate sopra la media: i DATI ufficiali

MeteoWeb

“L’andamento delle piogge del mese di dicembre ha ulteriormente accentuato le differenze nei bilanci pluviometrici delle diverse aree della regione, componendo un quadro sempre più differenziato, molto diverso da quello che a fine 2023 vedeva percentuali di deficit di precipitazione annuale più omogenei sul territorio regionale e quasi ovunque negativi“. Lo comunica il SIAS – Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano – nel consueto bollettino mensile intitolato “a dicembre 2024 in Sicilia piogge e neve sopra la media“.

“L’assoluta prevalenza, durante il mese, di flussi atlantici o artici provenienti da Maestrale o da Tramontana ha permesso abbondanti accumuli di pioggia e neve sul settore tirrenico e in minor misura sulla restante parte del settore occidentale, dove comunque gli apporti sono stati pari o superiori alla norma. La tipologia della circolazione atmosferica ha invece penalizzato il settore sud-orientale, dove gli accumuli sono stati poco significativi e notevolmente inferiori alla norma” si legge nel testo.

“La media regionale delle precipitazioni mensili ottenuta dalla rete SIAS è stimata pari a 103mm, quasi 11mm in più rispetto alla norma di dicembre per il periodo 2003-2022. I massimi accumuli mensili di 321,2mm e 318,2mm sulla rete SIAS sono stati misurati in provincia di Messina dalle stazioni Cesarò Monte Soro e Caronia Pomiere, anche tenendo conto della neve che si è sciolta nei pluviometri dopo le copiose nevicate occorse tra il 23 e il giorno di Santo Stefano. Si tratta pertanto di valori sottostimati, dal momento che la capacità degli imbuti dei pluviometri non riscaldati di accumulare la neve è limitata e certamente non ha potuto trattenere tutti i quantitativi che hanno portato il giorno 26/12 l’altezza neve a raggiungere gli 88cm presso la stazione Cesarò Monte Soro” (siamo a 1.840 metri di altitudine sul livello del mare, ndr).

“Il minimo accumulo mensile di 12,8mm è stato invece registrato in provincia di Ragusa dalla stazione Santa Croce Camerina. Il massimo accumulo giornaliero di 72,8mm è stato registrato il giorno 5 dalla stazione di località Zirbetto in comune di San Fratello (ME). Il numero medio regionale di giorni piovosi è risultato pari a 11, lievemente superiore alla norma di dicembre che è pari a 10 e ampiamente variabile tra i 19 giorni con precipitazioni pari o superiori a 1 mm registrati presso la stazione Cesarò Monte Soro e i soli 4 giorni piovosi della stazione Santa Croce Camerina“.

“Dopo che novembre aveva dato un notevole contributo alla recupero dei forti deficit accumulati sulla fascia ionica, dicembre ha così avuto così lo stesso effetto sulla costa tirrenica. Nessun sollievo invece per il settore sud-orientale, dove dicembre non ha fatto che accentuare, specie nell’entroterra, una scarsità di piogge tra le più gravi mai registrate nella storia meteorologica della Sicilia. Rimandiamo all’analisi dei dati annuali per inquadrare meglio questo mese di dicembre in una valutazione complessiva su un’annata dalla pluviometria molto problematica per il territorio regionale“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.